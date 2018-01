Trump está ansioso para ser interrogado sobre ingerência russa, diz advogado

WASHINGTON - O presidente americano, Donald Trump, está ansioso para falar com o procurador especial Robert Mueller, encarregado da investigação sobre o possível conluio entre sua equipe de campanha e a Rússia, declarou o advogado do presidente americano.

O advogado Ty Cob disse que Trump está "muito impaciente para sentar-se, explicar e dar todas as respostas possíveis às perguntas do procurador especial", segundo trechos de uma entrevista à rede CBS.

Na semana passada, o jornal The Washington Post publicou que Mueller negocia com os advogados deTrump um depoimento sobre o caso nas próximas semanas.A negociação começou em dezembro em um encontro com os advogados do presidente, John Dowd e Jay Sekulow.

Segundo o Post, as questões devem ser negociadas com antecedência e existe a possibilidade de Trump respondê-las por escrito. Duas pessoas próximas de Trump confirmaram a existência das negociações ao jornal, mas a defesa do presidente não quis se pronunciar publicamente sobre o tema.

A defesa de Trump trabalha para que ele faça o mesmo que o ex-presidente Ronald Reagan, quando interrogado sobre o escândalo Irã-Contras: responda questões predefinidas por escrito. Os advogados também querem que Mueller seja proibido de obter qualquer informação sobre Trump sem ouvi-lo.

Já era esperado que Mueller tentasse interrogar Trump desde que sua equipe passou a concentrar a investigação no entorno do presidente. Seu ex-chefe de campanha Paul Manafort já foi indiciado por lavagem de dinheiro e um assessor da campanha que se reuniu com agentes russos está cooperando com a investigação.

Trump demitiu em maio o então diretor do FBI, James Comey, em meio a um inquérito sobre o possível conluio com os russos para influenciar a eleição. O presidente também orientou seu filho Donald Trump Jr. a divulgar um comunicado impreciso sobre um encontro com russos. /AFP e WASHINGTON POST