Trump está colocando EUA ‘à prova de modo sem precedentes’, diz líder democrata

WASHINGTON - O líder da minoria democrata do Senado dos EUA, Chuck Schumer, afirmou na terça-feira 16 que "o país está sendo posto à prova de um modo sem precedentes", após a divulgação de memorandos revelados pelo jornal The New York Times que indicam que o presidente Donald Trump pode ter tentado obstruir investigações do FBI (Polícia Federal americana) sobre a Rússia.

Schumer assegurou estar "impressionado" pelas novas revelações, apenas alguns minutos depois que o jornal nova-iorquino publicou as informações.

Segundo o NYT, Trump pediu em fevereiro que o então diretor do FBI, James Comey, colocasse um fim a uma investigação sobre as ligações com a Rússia do ex-assessor de Segurança Nacional Michael Flynn, que teve de renunciar a seu cargo após comprovação de laços com o Kremlin.

"A história está nos olhando", alertou o líder democrata na Câmara alta, em relação à responsabilidade que recai agora sobre o Congresso para exigir e habilitar uma investigação independente sobre a possível influência russa nas eleições presidenciais de novembro, nas quais Trump venceu a então candidata democrata, Hillary Clinton.

A solicitação está contida em um documento que Comey escreveu para relatar o que havia falado com Trump. O jornal não teve acesso direto ao documento, mas um dos assistentes do ex-diretor do FBI leu parte do texto ao NYT.

"Espero que possa deixar isto passar", disse Trump a Comey, segundo a publicação. "É um bom sujeito", acrescentou o governante. / EFE