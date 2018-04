Trump fala em ‘três ou quatro’ datas possíveis para a reunião com Kim Jong-un

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Donald Trump, mencionou nesta quinta-feira, 26, “três ou quatro” datas possíveis para a tão esperada reunião com o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, sobre o programa nuclear do país asiático, mas não especificou quais seriam elas.

“Temos que decidir. Temos três ou quatro datas, incluindo cinco locais possíveis. Agora temos que ajustar isso”, disse Trump durante uma entrevista por telefone à emissora Fox News.

“Pode ser que eu saia rapidamente, com respeito, mas pode ser. Pode ser que talvez o encontro nem aconteça. Quem sabe? Mas posso dizer a vocês agora que eles querem se encontrar”, afirmou o líder americano.

Na semana passada, Trump disse esperar que a reunião com Kim seja bem-sucedida, porém advertiu que a cancelará se achar que ela não produzirá resultados.

“Espero ter uma reunião muito bem-sucedida (com Kim)”, disse o presidente americano na Flórida. “Se eu achar que ela não será proveitosa, nós não iremos”, acrescentou. “Se quando eu estiver lá a reunião não for proveitosa, vou deixá-la respeitosamente.” / AFP e REUTERS