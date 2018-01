Trump felicita Erdogan pela vitória em referendo

ANCARA - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, felicitou seu homólogo da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, pela vitória do "sim" no referendo realizado no domingo sobre uma reforma constitucional que entregará todo o poder executivo ao chefe de Estado.

Segundo informa a agência semipública Anatólia, que cita fontes da presidência da Turquia, Trump telefonou para Erdogan para felicitá-lo pelo sucesso na consulta popular, idealizada pelo presidente turco e promovida em uma intensa campanha.

O "sim" ganhou com 51,4% dos votos, segundo os dados preliminares, mas a oposição prometeu impugnar os resultados por considerar que se vulnerou a lei eleitoral e que há 2,5 milhões de votos suspeitos que poderiam ser falsos.

Embora os resultados definitivos só sejam anunciados dentro de 11 ou 12 dias, uma vez resolvidas as impugnações, o chefe da Junta Suprema Eleitoral já adiantou que a aprovação à reforma foi validada e que os votos tachados de polêmicos são "autênticos".

Uma missão de observadores da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) e da Assembleia Parlamentar do Conselho Europeu criticou hoje que o desenvolvimento do referendo "não tenha correspondido aos padrões do Conselho" e que, na campanha prévia, "o campo de jogo não estava nivelado". / EFE