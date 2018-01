Trump avança e Flórida torna-se decisiva para disputa republicana

WASHINGTON - Com novas vitórias do magnata Donald Trump nas primárias de terça-feira em Michigan, Mississippi e no Havaí, a votação republicana na Flórida, no dia 15 podem se tornar decisivas para determinar quem será o candidato do partido nas eleições de novembro. Ontem, Trump disse que se o partido se unir em torno de seu nome ele se tornará “invencível”.

O magnata enfrenta resistência por parte da cúpula republicana em virtude das posições defendidas por ele ao longo da campanha. Seus rivais, os senadores Ted Cruz, do Texas, e Marco Rubio, da Flórida, no entanto, não conseguiram ainda empolgar o eleitorado do partido, atraído pelas propostas populistas e anti-imigração de Trump. Ainda na terça-feira, Cruz ganhou as primárias de Idaho, mas ainda tem quase 100 delegados a menos que Trump para a convenção partidária de julho.

Uma derrota de Marco Rubio - senador pela Flórida e filho de pais cubanos que teve grande parte de sua ascensão política meteórica nesse Estado - seria um tropeço do qual seria quase impossível se recuperar, sustentam analistas. “Acredito que se Rubio não vencer ficará fora da disputa. É tudo ou nada no caso dele”, afirmou Lance Dehaven-Smith, professor de Ciência Política da Florida State University em Tallahassee, capital da Flórida.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ontem, Trump afirmou que se Rubio for derrotado por ele na Flórida comprometerá gravemente seu futuro político. “Se ele perder, e acho que vai perder, não se elegerá nem governador mais”, disse o magnata à rede MSNBC. “E se o partido se unir em torno da minha candidatura, não poderão nos derrotar.”

As pesquisas não preveem boas notícias para Rubio: com 27%, está muito atrás do magnata Donald Trump, com 43% neste estado do sudeste dos Estados Unidos, embora à frente do senador ultraconservador Ted Cruz (13,5%) e do governador de Ohio, John Kasich (8,8%).

A população diversificada da Flórida, onde vivem muitas pessoas que chegaram de outras partes do país e que conta com importantes minorias hispânica e negra, tende a votar em linha com o resto do país, segundo os analistas, o que neste caso favorece Trump, que leva a liderança entre os republicanos após cinco semanas de primárias.

“Será muito difícil (para Rubio), porque vários eleitores mais velhos pensam que Rubio é muito jovem e que ainda tem um longo caminho pela frente, e, claro, há a comunidade hispânica, onde há uma natural fração entre os cubanos e os de outras origens’, indicou Susan MacManus, professora da University of South Florida em Tampa.

Em Mississippi, Trump teve 47% dos votos. Cruz ficou em segundo, com 36%, enquanto Rubio teve apenas 5%. Em Michigan, o magnata foi votado por 37% do eleitorado republicano, Cruz teve 25% e Rubio, 9%. No Havaí, o favorito na disputa republicana obteve 42% dos votos. O texano ficou com 33% e o senador da Flórida, com 13%. Cruz obteve ontem o apoio da pré-candidata Carly Fiorina, que já abandonou a disputa.

Democratas. Entre os candidatos democratas, o senador de Vermont Bernie Sanders, que vinha amargando uma série de derrotas, conseguiu uma vitória importante em Michigan, onde derrotou a ex-secretária de Estado Hillary Clinton por 50% a 48%. A ex-primeira-dama, no entanto, venceu com folga em Mississippi, onde obteve 83% dos votos. Sanders ficou com apenas 17%.

Assim como a disputa republicana, a Flórida deve ser decisiva também para os democratas. A vantagem de Hillary sobre Sanders no número de delegados que elegerão o candidato na convenção partidária de julho, no entanto, é bem maior que a de Trump sobre Cruz: 1221 a 571.

A ex-secretária de Estado é a favorita nas últimas pesquisas feitas na Flórida. Segundo uma pesquisa divulgada ontem pela CNN ela tem 61% das intenções de voto no Estado. O senador social-democrata tem 34%. /AFP, AP, NYT e EFE