Trump manda agência ambiental excluir dados sobre aquecimento global

WASHINGTON O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, determinou nesta quarta-feira, 25, que a Agência de Proteção Ambiental retire de seu site na internet toda a informação disponível sobre o aquecimento global.

A medida é a mais recente nos esforços do republicano de reverter a política ambiental do ex-presidente Barack Obama. Os empregados da agência foram notificados na terça-feira das novas diretrizes.

"Anos de trabalho vão desaparecer", disse um funcionário da EPA à Reuters. Representantes de Trump não quiseram comentar a decisão.

A medida reforça as precupações de que Trump - um cético sobre os efeitos do aquecimento global - possa cortar verbas de pesquisas sobre o impacto de combustíveis fósseis na temperatura do planeta.

As páginas apagadas incluem dados sobre emissão de gás carbônico e sobre o impacto da atividade humana no clima.