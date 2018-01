Trump não é o futuro dos EUA, nem do Partido Republicano 

Pode chamar de ponto crítico, de momento de escolher ou testar. Chame como chamar, está claro que esta eleição terá consequências de longo alcance tanto para o Partido Republicano como para nosso excepcional país.

Embora Donald Trump sem dúvida venha explorando a ansiedade prevalente hoje nos Estados Unidos, não acredito que ele reflita os princípios ou o legado de inclusão do Partido Republicano. E sinceramente espero que não reflita seu futuro. Mas, por mais que eu rejeite Donald Trump como líder de nosso partido, ele não criou sozinho a atual cultura política dos EUA.

Oito anos de táticas divisionistas do presidente Obama e seus aliados solaparam a fé americana em que política e governo possam fazer qualquer coisa construtiva. O presidente ampliou seus poderes – excedendo frequentemente sua autoridade – para punir oponentes, legislar da Casa Branca e transformar regulamentações de agências em arma do dogma liberal.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uns poucos no Partido Republicano responderam tentando diminuir o presidente, o que nos fez parecer anti-imigrantes, antifeministas, anticiência, antigays, antitrabalhadores e contra o senso comum.

O resultado foi o desaparecimento de tudo que lembre compromisso ou bipartidarismo em nossa capital. Problemas simples não são solucionados. Fazem-se discursos, mas não se faz nada importante. O fracasso em eleger líderes que quebrem o impasse em Washington criou um eleitorado cada vez mais dividido, que por sua vez levou a um colapso do sistema político.

Infelizmente, a raiva e medo compreensíveis não conduziram a um ressurgimento de propósitos na política ou a um debate renovado em nosso partido sobre como os republicanos reconquistariam a Casa Branca com o poder de nossas ideias.

Na verdade, abriram caminho para o sucesso de um candidato que continua a manipular grotescamente a profunda insatisfação de muitos americanos. A retórica abrasiva, nativista de Trump bloqueou nosso discurso sóbrio sobre como enfrentar grandes desafios.

Na esquerda, Hillary Clinton promete dar prosseguimento às desastrosas políticas exterior e econômica do governo Obama, bem como a seu hiperpartidarismo. Ela foi longe a ponto de dizer que os republicanos são seus “inimigos” – num claro indício de que não tem maior interesse que seu ex-chefe em forjar o consenso.

Os próximos quatro meses de sua campanha certamente vão levar em conta a política; eu, porém, não estou transbordando de otimismo de que a eleição presidencial venha a ser o catalisador da restauração do dinamismo em nosso país.

Ainda não decidi como votarei em novembro – se voto naquele candidato libertário ou em outro qualquer. Mas sei que há muito que os republicanos podem fazer nos próximos meses para construir os alicerces da reconstrução de nosso partido e os fundamentos para uma renovação verdadeiramente conservadora do país.

Primeiro, não há nada mais importante que manter o controle do Congresso e de governos e assembleias estaduais. Precisamos que o presidente da Câmara, Paul D. Ryan (republicano de Wisconsin) e outros retenham esses importantes freios do poder da Casa Branca e da burocracia federal, não importando quem conquiste a presidência.

Segundo, temos de ir além do quem está xingando quem no Twitter e nos unirmos para uma agenda que leve a maior crescimento econômico, revitalize a liderança americana no cenário mundial e fortaleça a democracia.

Reconstruir a confiança em nosso partido, e, por extensão, no governo, exige que sejamos os catalisadores da mudança. Vamos tentar conseguir tanto poder quanto possível fora de Washington; onde for possível, devemos permitir aos Estados inovar e confiar nas famílias e pessoas para que tomem as próprias decisões.

Devemos trabalhar para acabar com o capitalismo de clientela e com negócios públicos em conluio com privados. Devemos reformar o sistema de carreiras no funcionalismo federal para premiar o desempenho e incentivar resultados; e usar o poder da tecnologia para deixar o governo mais enxuto e voltado para a população.

Vamos nos empenhar na redução do número de mandatos e na busca de orçamentos equilibrados e do poder parcial de veto – mesmo que isso exija a convocação de constituintes estaduais. E precisamos retomar a articulação de uma política exterior coerente, centrada na crença de que é necessário restaurar o posto dos Estados Unidos como líderes mundiais para a segurança nacional e de nossos aliados – e isso começa com liderarmos a luta contra o terrorismo.

Terceiro, o poder de nossos princípios conservadores para influir no futuro desta nação vai além de eleições federais. Podemos ajudar a reconstruir as instituições que sempre foram os verdadeiros pilares dos Estados Unidos: famílias e comunidades fortes e um próspero setor privado.

O melhor programa contra a pobreza é uma família forte, constituída por pai e mãe, tendo o redor uma comunidade vibrante. Igualmente, maior crescimento econômico alcançado com um sistema de livre empresa dá oportunidade a todo americano, independentemente do passado, de ir em frente por meio do trabalho duro e do potencial que ele ou ela receberam de Deus.

Finalmente, este ano nos ensinou sobre os riscos de permitir a personalidades que passem brutalmente por cima de substância e princípios. Vamos reintroduzir a civilidade, as ideias e o otimismo na política. Vamos encontrar meios de fazer campanhas políticas e governar de modo inclusivo. Vamos descobrir como diminuir o medo e a angústia das pessoas sem, cinicamente, alimentá-los.

Podemos renovar o país usando princípios conservadores e políticas ambiciosas de longo prazo, mas isso exigirá persistência e liderança forte nos anos vindouros. O Partido Republicano sempre foi a agremiação da esperança e otimismo, da oportunidade e liberdade. Tenho confiança em que podemos voltar a ser esse partido. / TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ

*EX-GOVERNADOR DA FLÓRIDA, FOI RIVAL DE TRUMP NAS PRIMÁRIAS DO PARTIDO