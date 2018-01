Trump não é um mentiroso, diz Casa Branca após depoimento de Comey

WASHINGTON - A porta-voz adjunta da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, rechaçou nesta quinta-feira, 8, as declarações dadas pelo ex-diretor do FBI James Comey em seu depoimento no Comitê de Inteligência do Senado, no qual ele disse que o presidente Donald Trump mentiu sobre sua credibilidade dentro do FBI.

"O presidente Trump não é um mentiroso", disse a porta-voz durante uma entrevista coletiva na Casa Branca." Acredito que essa pergunta seja um insulto."

Em um encontro com governadores e prefeitos, Trump evitou responder diretamente às acusações feitas pelo ex-diretor do FBI, Michael Comey, mas pediu união a seus seguidores.

"Vamos lutar e vencer", disse Trump. /AP e AFP