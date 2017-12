Trump pode levar os EUA ‘a uma 3ª Guerra Mundial’, diz senador republicano

WASHINGTON - Com suas ameaças contra alguns países, o presidente americano, Donald Trump, pode levar os EUA "a uma terceira Guerra Mundial", afirmou o senador republicano Bob Corker, segundo o jornal The New York Times.

"Estou preocupado" e "isso deveria preocupar todos aqueles que amam nosso país", acrescentou o ex-partidário de Trump em uma entrevista publicada no domingo 8 pelo jornal, que não divulgou a frase completa de Corker.

Antes da crítica, o senador de 65 anos afirmou ser "uma pena que a Casa Branca tenha se tornado uma creche para adultos", depois de ter sido atingido pela série de tuítes matinais de Trump.

Corker, um respeitado senador moderado que chegou a apoiar Trump, tornou-se nos últimos meses o crítico republicano mais franco ao presidente. Recentemente, afirmou que apenas a presença de generais no grupo mais próximo de Trump impedia que a Casa Branca mergulhasse no caos.

O presidente não fez nenhuma referência a esses comentários em sua conta no Twitter no domingo, mas atacou Corker por sua recente decisão de não tentar a reeleição ao Senado. Além disso, também observou que, como presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador do Tennessee tinha uma grande responsabilidade pelo que Trump considera um péssimo acordo nuclear com o Irã. / AFP