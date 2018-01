Trump pretende substituir Tillerson por diretor da CIA

WASHINGTON - O presidente Donald Trump pretende substituir em breve o secretário de Estado, Rex Tillerson, pelo diretor da CIA, Mike Pompeo, informaram nesta quinta-feira, 30, os jornais Washington Post e The New York Times. A Casa Branca ainda não comentou as reportagens, mas Trump disse num evento em público que Tillerson deve seguir no cargo.

+ Secretário de Estado é acusado de violar lei dos EUA contra soldados crianças

Segundo o Post, a dança de cadeiras no gabinete do presidente republicano foi planejada pelo chefe de gabinete de Trump, John F. Kelly, que assumiu o cargo em julho com a missão de organizar a estrutura de governo, tida como caótica nos primeiros meses da administração.

A saída de Tillerson, também de acordo com o Post, deve ser anunciada antes do fim do ano. O substituto de Pompeo na CIA deve ser o senador Tom Cotton, republicano do Arkansas, um dos principais partidários de Trump no Capitólio e assessor informal de política externa do presidente.

“Rex está conosco”, limitou-se a dizer o presidente quando questionado em reunião com o príncipe do Bahrein Salman bin Hamad Al Khalifa sobre o destino de Tillerson.

Cotton disse por meio de nota que seu foco é continuar no Senado. Tillerson não comentou as reportagens. /WASHINGTON POST