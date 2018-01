Trump promete reduzir 'consideravelmente' custo de muro com o México

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu neste sábado, 11, reduzir "significativamente" o custo do muro que pretende construir na fronteira com o México, estimado em bilhões de dólares.

"Não me envolvi ainda na concepção e negociações. Quando o fizer, como ocorreu com o avião de combate F-35 ou o programa Air Force One, o preço vai cair CONSIDERAVELMENTE!", tuítou Trump, falando sobre sua experiência como empresário, à qual atribui o desconto que Lockheed Martin fez para o Pentágono por seu avião de combate e a Boeing para a construção do avião presidencial.

A mensagem de Trump foi publicada depois de especialistas preverem que o custo do muro ao longo da extensa fronteira de 3.200 km com o México deve exceder US$ 20 bilhões. Durante sua campanha, o magnata republicano havia calculado que a construção custaria entre US$ 8 bilhões e US$ 12 bilhões.

A Revista do MIT estimou em um artigo de outubro de 2016 que a fatura seria muito maior: até US$ 40 bilhões. Trump assinou em 25 de janeiro um decreto que lançou o projeto de construção do muro. O presidente americano afirmou em muitas ocasiões sua intenção de forçar o México a financiar a obra, mas o governo de Enrique Peña Nieto rejeita a hipótese categoricamente. /AFP