Trump recebe premiê do Canadá na Casa Branca

WASHINGTON - O presidente os Estados Unidos, Donald Trump, recebe nesta segunda-feira, 13, na Casa Branca, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. Segundo a Casa Branca ambos devem discutir questões comerciais e o fortalecimento da relação bilateral.

"O presidente Trump e o primeiro-ministro Trudeau desejam ter uma conversa construtiva sobre o fortalecimento das relações entre nossas duas nações", afirmou o breve comunicado do escritório presidencial americano.

Trudeau será o terceiro chefe de Estado a visitar a Casa Branca no governo Trump, após os encontros do presidente americano com a primeira-ministra britânica, Theresa May; e o de amanhã com o premiê japonês, Shinzo Abe.

Desde que tomou posse, Trump insistiu na renegociação do Tratado de Livre-Comércio da América do Norte (NAFTA), assinado com Canadá e México, como uma das prioridades de sua agenda econômica, por não considerá-lo favorável aos interesses dos EUA.

O Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos EUA, atrás da China, com US$ 662,7 bilhões movimentados em 2015.

A última conversa entre os líderes aconteceu no dia 30 de janeiro, quando Trump expressou suas condolências a Trudeau pelo ataque contra uma mesquita do Québec, que deixou seis mortos e oito feridos. / EFE