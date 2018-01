Trump recebeu 'atualização completa' sobre furacão Irma após conversar com governadores

ST. PETERSBURG, FLÓRIDA, EUA - A Casa Branca disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu uma "atualização completa" sobre o furacão Irma. O Irma atingiu na manhã deste domingo as ilhas do sul da Flórida e agora se dirigia para a costa sudoeste do Estado.

Trump, o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, e vários membros do gabinete acompanharam o relatório em Camp David - o retiro presidencial onde Trump passou o fim de semana monitorando a tempestade.

Outros funcionários do governo receberam as informações da Casa Branca ou da sede da Agência Federal de Gerenciamento de Emergência (Fema, na sigla em inglês) em Washington. Pence e vários secretários do gabinete estão planejando visitar a sede da agência em Washington ainda neste domingo.

A Casa Branca disse mais cedo que Trump falou com os governadores de Alabama, Georgia, Carolina do Sul e Tennessee hoje. O furacão Irma pode afetar todos os quatro Estados. O governador da Flórida, Rick Scott, disse que também conversou com Trump neste domingo. /Associated Press