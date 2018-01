Trump recua e diz crer em apuração sobre Rússia

HANÓI - Pressionado após afirmar que acreditava na negativa do presidente russo, Vladimir Putin, sobre a interferência de Moscou na última eleição americana, Donald Trump recuou neste domingo, 12. O presidente americano disse na capital do Vietnã, antes de embarcar para as Filipinas, que acredita nas agências de inteligência dos EUA, que concluíram em relatório que a Rússia influenciou as eleições.

Ele rejeitou haver qualquer dúvida sobre sua confiança nas agências de inteligência, mas lançou questionamentos sobre a administração anterior. “Estou com as nossas agências, especialmente na sua constituição atual”, disse Trump. Sobre Putin, disse acreditar “que sente que ele e a Rússia não interferiram nas eleições”.

Os principais funcionários de inteligência dos EUA, incluindo os da CIA, concluíram que a Rússia interferiu na eleição para ajudar o republicano Trump a derrotar a democrata Hillary Clinton. Um conselho especial e várias comissões do Congresso americano também investigam possível conluio entre Moscou e os assessores da campanha de Trump.

Sobre a Coreia do Norte, Trump disse que existia uma “possibilidade” de que ele pudesse ter um relacionamento amistoso com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Os dois se envolveram em uma guerra de palavras, com insultos à aparência e à capacidade mental do outro. Tachado de velho por Kim, Trump respondeu que nunca chamaria o norte-coreano de gordo e baixo. / AP