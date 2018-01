Trump reforça controle sobre estrangeiros após ataque em NY

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou na madrugada desta quarta-feira, 1º, ter ordenado o reforço do programa de controle de estrangeiros que tentam entrar no país, horas após o primeiro ataque com vítimas fatais na cidade de Nova York desde os atentados de 11 de setembro de 2001.

+ Região do ataque em Nova York tinha sido revitalizada

"Acabo de ordenar a Departamento de Segurança Interna o reforço do nosso programa de revisão já extremo", tuitou o presidente. "Ser politicamente correto é bom, mas não para estes casos!"

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a imprensa americana, o agressor - que atropelou e matou 8 pessoas e feriu outras 11 - é um cidadão do Usbequistão que vive legalmente nos Estados Unidos desde 2010.

As tentativas da Casa Branca de proibir a entrada de cidadãos de vários países muçulmanos nos EUA têm sido barradas pela justiça americana.

O governo Trump anunciou na semana passada que retomará a admissão de refugiados, após uma proibição de 120 dias, mas a entrada de cidadãos de 11 países "de alto risco", em geral de maioria muçulmanas, seguirá bloqueada. / AFP