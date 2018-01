Trump rejeita acusações de livro e diz ter um gênio muito equilibrado

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, descreveu-se no sábado como um “gênio muito equilibrado”, após a publicação de um livro altamente crítico que questionou sua capacidade para o cargo.

“Na verdade, ao longo da minha vida, meus dois maiores recursos foram a estabilidade mental e ser... realmente inteligente”, disse Trump no Twitter. “Eu fui de um homem de negócios MUITO bem-sucedido para estrela da TV... (e) para presidente dos Estados Unidos (na minha primeira tentativa). Eu acho que seria qualificado não como inteligente, mas gênio... e um gênio muito equilibrado nisso!”

O livro de Michael Wolff, “Fire and Fury: Inside the Trump White House” (“Fogo e Fúria: Dentro da Casa Branca Trump”) se tornou um best-seller instantâneo na sexta-feira. O livro, desdenhado por Trump como cheio de mentiras, retrata uma Casa Branca caótica, um presidente que estava mal preparado para conquistar o cargo em 2016 e auxiliares de Trump que desprezavam suas habilidades./ REUTERS

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de janeiro de 2018