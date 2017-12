Trump rejeita conluio com Rússia e pede investigação de Hillary

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou nesta segunda-feira, 30, no Twitter que seu comitê de campanha tenha participado de um complô com a Rússia durante a eleição de 2016, defendendo que as investigações se concentrem em sua rival, a democrata Hillary Clinton.

"Desculpem, mas isso é de anos atrás, antes de Paul Manafort se juntar à campanha. Por que Hillary vigarista e democratas não são o foco", questionou o presidente. "E não há ligação (entre a campanha e a Rússia)"

Sorry, but this is years ago, before Paul Manafort was part of the Trump campaign. But why aren't Crooked Hillary & the Dems the focus????? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de outubro de 2017