Trump responde a seus críticos no Partido Republicano

WASHINGTON - O presidente americano Donald Trump respondeu nesta quarta-feira, 25, às críticas feitas por integrantes de seu próprio partido, o Republicano, destacando seu isolamento e acusando que existe um "festival de amor" entre ele e os congressistas aliados.

Um dia depois que os senadores republicanos Jeff Flake e Bob Corker descreveram Trump como um presidente com "flagrante desprezo" pela verdade e o acusaram de "degradar o país", o magnata atacou os dois no Twitter.

Trump disse que Flake e Corker, que anunciaram que não disputarão em 2018, decidiram renunciar à política porque não têm chances de conservar suas vagas.

"A razão pela qual Flake e Corker abandonaram a corrida pelo Senado é muito simples, eles não têm qualquer possibilidade de serem eleitos", tuitou o presidente horas depois de se reunir com congressistas republicanos no Capitólio.

"A reunião com os senadores republicanos ontem (terça), fora Flake e Corker, foi um festival de amor, com grandes ovações e grandes ideias para os Estados Unidos", acrescentou.

