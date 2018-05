Trump revela formalmente reembolso a advogado que pagou atriz pornô

WASHINGTON - O presidente americano, Donald Trump, revelou formalmente que reembolsou seu advogado pessoal em mais de US$ 100 mil em 2017, aparentemente em relação a um pagamento à atriz pornô Stormy Daniels, de acordo com documentos oficiais.

As revelações, publicadas nesta quarta-feira, 16, pelo organismo de ética do governo americano, não especificam as razões do pagamento de Trump ao advogado Michael Cohen, que deu US$ 130 mil a Stormy Daniels durante a pré-campanha das eleições de 2016.

Stormy, cujo nome de batismo é Stephanie Clifford, disse que teve um breve relacionamento com Trump em 2006, quando ele já era casado, afirmação que o presidente nega, assim como inicialmente negou ter conhecimento do pagamento feito por Cohen.

O advogado reconheceu que o montante era destinado a fazer com que ela não falasse publicamente sobre a sua relação com o magnata.

O assunto começou a ser esclarecido no início do mês, quando o ex-prefeito de Nova York Rudy Giuliani, novo membro da equipe jurídica do presidente, disse que Trump havia reembolsado Cohen pelos US$ 130 mil dados à atriz.

Segundo uma nota das revelações entregues na terça-feira ao Gabinete de Ética do governo americano, Cohen havia incorrido em "gastos" em nome de Trump em 2016 no valor de entre US$ 100 mil e US$ 250 mil.

"Cohen pediu o reembolso desses gastos e Trump lhe reembolsou completamente em 2017", acrescenta.

Stormy busca que a Justiça anule um acordo de confidencialidade entre ela e Cohen de manter em segredo detalhes de seu vínculo com o magnata republicano.

A atriz também apresentou uma ação contra Trump no início de maio por difamação, depois que ele negou sua alegação de que havia sido ameaçada por um homem que o representou em 2011.

Cohen, por sua vez, tem seus próprios problemas legais. O FBI vasculhou sua casa e o seu escritório no início de abril, e confiscou documentos e outros materiais ligados a uma investigação criminal. As autoridades não deram detalhes sobre o suposto envolvimento do advogado. / AFP