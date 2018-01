Trump suspende ato de campanha na Flórida e organiza comício em Ohio

MIAMI - O pré-candidato presidencial republicano Donald Trump informou no domingo a suspensão de um ato de campanha que ocorreria na noite de segunda-feira na cidade de Doral, na Flórida, para, em seu lugar, oferecer um comício em Youngstown, em Ohio.

O magnata nova-iorquino realizará o evento na cidade na véspera da decisiva jornada eleitoral de terça-feira, na qual serão realizadas as primárias na Flórida, em Illinois, no Missouri, na Carolina do Norte e em Ohio.

Aos apoiadores da cidade da Flórida, Trump prometeu uma comemoração em Doral caso conquiste vitórias na jornada de terça-feira.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O anúncio foi feito no mesmo dia em que várias pesquisas divulgadas pela emissora NBC News e pelo jornal The Wall Street Journal deram a Trump um triunfo nas cruciais eleições primárias da Flórida e de Illinois. Contudo, os levantamentos apontam para uma derrota em Ohio, onde venceria John Kasich, governador desse Estado.

O pré-candidato republicano, favorito entre os eleitores do partido, tinha um ato de campanha em Boca Raton marcado para a noite de domingo e outro na segunda-feira em Tampa, ambas na Flórida.

As primárias de terça-feira serão decisivas principalmente para os republicanos, pois na Flórida, em Illinois e Ohio o vencedor leva todos os delegados em disputa.

Do lado democrata, Hillary Clinton tem considerável vantagem sobre o senador por Vermont Bernie Sanders. As pesquisas divulgadas no domingo apontam Hillary como vencedora na Flórida, em Illinois e Ohio, onde, ao contrário das votações republicanas, a repartição de delegados é proporcional. /EFE