Trump tuíta vídeo de coro de igreja cantando em sua homenagem

Os Estados Unidos celebram o Dia da Independência nesta terça-feira e, para marcar a ocasião, o presidente Donald Trump tuitou o vídeo de um admirador que mostra o coro de uma igreja cantando uma canção baseada em seu slogan de campanha.

"Fazer a América ser grande de novo/Erguer a tocha da liberdade por toda a terra/ Caminhar para o futuro de mãos dadas/E fazer a América ser grande de novo", canta o coro da Primeira Igreja Batista de Dallas, Texas.

O clipe de 2:15 minutos foi feito no sábado por ocasião do "Celebrate Freedom Rally" no Kennedy Center, na capital do país.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Sua música homenageia nossos heróis mais eloquentemente que as palavras fariam", declarou Trump na ocasião.

A igreja é liderada pelo partidário de Trump, Robert Jeffress, que estava presente no evento. / AFP