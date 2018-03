Trump visitará Israel, Arábia Saudita e Vaticano em sua primeira viagem ao exterior

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Donald Trump, visitará Israel, Vaticano e a Arábia Saudita durante sua primeira viagem internacional no cargo, disse uma autoridade sênior do governo nesta quinta-feira, 4.

A visita à Arábia Saudita será "verdadeiramente histórica", e terá a meta de construir uma nova aliança de "cooperação e apoio" com os "aliados muçulmanos" contra o terrorismo, enfatizou o republicano.

O mandatário também vai comparecer a uma reunião da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) em Bruxelas, no dia 25 de maio e a um encontro do G-7 na Sicília, no dia seguinte.

Durante a viagem, o presidente ainda se encontrará com o papa Francisco no Vaticano no dia 24, segundo fontes. A Santá Sé explicou em um comunicado que o encontro está previsto para às 8h30 locais (3h30 em Brasília) e acontecerá no Palácio Apostólico. / REUTERS e EFE