Tsipras entregou carta em que aceita exigências dos credores, diz FT A versão eletrônica do jornal britânico Financial Times publica reportagem em que afirma que o primeiro-ministro da Grécia, Alexis Tsipras, teria mudado de ideia e passou a aceitar as condições exigidas pelos credores internacionais. Ao citar documento enviado pelo premiê grego na noite de ontem, o FT afirma que a Grécia aceitará "todas as condições de resgate que estavam sobre a mesa no fim de semana, com apenas um punhado de pequenas mudanças".