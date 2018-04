Tsunami inunda vilarejos após terremoto na Indonésia

O tremor ocorreu no fim da segunda-feira, nas ilhas Mentawai, na área de Sumatra Ocidental, por volta das 21 horas (hora local). Foi o segundo tremor a atingir o país no mesmo dia. O tremor provocou um pequeno tsunami.

"Corpos foram encontrados na ilha de Sipora. Várias pessoas estão desaparecidas no vilarejo Bosua. Estamos procurando por elas", disse Mudjiharto, chefe do Centro de Crises do Ministério da Saúde. Segundo ele, ondas de três metros atingiram a ilha de South Pagai. "Oitenta por cento dos edifícios do vilarejo de Muntei foram danificados pelas ondas e muitas pessoas desapareceram ali", afirmou Mudjiharto.

O alerta de tsunami já foi retirado. O primeiro tremor foi seguido por réplicas, de magnitude 6,1 e 6,2, várias horas depois. A Indonésia fica no chamado "Círculo de Fogo" do Pacífico, onde se encontram placas continentais, causando forte atividade vulcânica e sismológica. O arquipélago frequentemente sofre com fortes tremores.

Equipes de resgate estão buscando um grupo de nove australianos que estava em um bote no mar durante o terremoto. O tremor ocorreu na região de Kepulauan Mentawai, a 206 quilômetros de profundidade, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos. As ilhas Mentawai, que ficam 240 quilômetros a oeste da ilha de Sumatra e a 280 quilômetros de Padang, são destinos turísticos muito procurados.

Em junho, um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a costa norte da província indonésia de Papua, matando 17 pessoas e deixando milhares desabrigadas. O tsunami da Ásia de 2004, provocado por um tremor de magnitude 9,3 em Sumatra, matou pelo menos 168 mil pessoas apenas na Indonésia. As informações são da Dow Jones.