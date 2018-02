Tsunami leve chega à costa do Japão

Um tsunami de 30 centímetros atingiu a ilha de Hokkaido, que fica ao norte do Japão, neste domingo, anunciou a Agência Meteorológica do Japão. O evento aconteceu depois de as autoridades terem alertado para o risco da chegada de ondas de mais de três metros na costa do Japão, em consequência do forte terremoto que abalou o Chile neste sábado.

Oficiais pediram que cerca de 245 mil famílias que vivem na costa do Japão deixassem as suas casas. Dezenas de milhares de pessoas foram orientadas a se deslocar para áreas mais altas, depois que a Agência Meteorológica do Japão emitiu um alerta de tsunami para uma larga faixa da costa do Pacífico. Este foi o primeiro alerta para um tsunami principal em 17 anos e apenas o quarto desde 1952, afirmou a Agência.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"A negligência poderia ser o maior inimigo. No passado, mesmo se ondas não fossem tão grandes, houve grandes danos com um tsunami de dois metros de altura", afirmou o primeiro-ministro do Japão Yukio Hatoyma a repórteres.

Serviços de trem foram suspensos em muitas áreas ao longo da costa do Pacífico e algumas estradas foram fechadas.