Tsunami mata 23 pessoas na Indonésia

Mulheres e crianças fugiram para áreas mais altas depois de um alerta de tsunami

Pelo menos 23 pessoas morreram e 167 estão desaparecidas na Indonésia depois que um tsunami atingiu as Ilhas Mentawai, segundo informações da Agência de Gerência de Desastres do país.

Vilas inteiras foram destruídas pelas ondas causadas pelo terremoto de segunda-feira, que teve 7,7 graus de magnitude.

As Ilhas Mentawai são um destino turístico muito popular entre surfistas. O Departamento de Relações Exteriores da Austrália está tentando contactar um grupo de surfistas do país, com entre oito e dez integrantes, que está desaparecido desde o tsunami.

Onda gigante

Outro grupo de surfistas australianos informou que seu barco foi destruído por uma "parede de água".

O capitão Rick Hallet disse à imprensa da Austrália que sua embarcação estava ancorada perto da ilha Pagai, uma das maiores do arquipélago, quando as ondas vieram.

"Nós sentimos o barco tremer por baixo...Alguns minutos depois ouvimos um barulho terrível", disse ele.

"Eu logo pensei em um tsunami. Eu olhei para o mar e foi aí que vi uma parede de água branca vindo em nossa direção."

Segundo o capitão, a força da onda fez com que outros barcos batessem no dele e causassem um incêndio, forçando as pessoas a pular no mar.

Alguns dos que estavam a bordo teriam reaparecido em terra, a mais de 200 metros da praia.

Resgate complicado

O policial Doni Julis disse à BBC que os trabalhos de resgate na região estão sendo prejudicados pelo mau tempo.

Helicópteros não conseguem pousar na área por causa da forte chuva e barcos também não conseguem chegar às ilhas porque o principal píer da região foi completamente destruído.

As autoridades também estão enfrentando dificuldades para conseguir informações precisas sobre o desastre por causa da cobertura telefônica ruim.

Tsunami

Após o terremoto de segunda-feira, com epicentro próximo da costa da ilha de Sumatra, houve uma série de relatos desencontrados sobre um possível tsunami.

As autoridades da Indonésia emitiram um alerta de tsunami logo após o terremoto, mas logo depois o suspenderam.

Um funcionário da Agência de Terremotos da Indonésia afirmou que não há nenhum sistema de alerta de tsunamis na região de Mentawai.

Já o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico disse em uma declaração em seu website na noite de segunda-feira que um tsunami significativo havia sido gerado pelo terremoto. O aviso foi agora retirado da rede.