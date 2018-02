Tsunami não danificou Fukushima, diz agência Nikkei O comitê do governo que investiga o desastre nuclear de Fukushima informará que não foram encontradas evidências de danos causados pelo terremoto em equipamentos vitais da usina, contradizendo o forte argumento da comissão do Parlamento, informou hoje a agência de notícias Nikkei. O Comitê de Investigação do governo, chefiado pelo professor da Universidade de Tóquio, Yotaro Hatamura, divulgará o relatório no dia 23 de julho.