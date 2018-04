Tsvangirai é novo premiê do Zimbábue O líder do opositor Movimento pela Mudança Democrática (MMD), Morgan Tsvangirai, assumiu ontem como primeiro-ministro do Zimbábue por meio de um acordo de divisão de poder com o presidente Robert Mugabe. "Devemos curar a nação", disse Tsvangirai. "Sem um processo de reconciliação nacional não poderemos progredir juntos." Durante a cerimônia de posse, o premiê evitou fazer contato direto com os olhos de Mugabe, limitando-se apenas a um rápido aperto de mãos com o presidente. Num discurso para cerca de 15 mil partidários, o novo premiê pediu unidade e prometeu fazer de tudo para salvar a economia do país africano. No entanto, Tsvangirai não deixou de culpar Mugabe pelos problemas do governo. Tsvangirai ainda pediu que a comunidade internacional volte a ajudar o Zimbábue.