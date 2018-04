Tsvangirai toma posse como premiê do Zimbábue O líder de oposição zimbabuano Morgan Tsvangirai foi empossado primeiro-ministro em cerimônia realizada hoje, juntando forças com o presidente Robert Mugabe em um governo de unidade nacional depois de uma década lutando para tirá-lo do poder. "Eu servirei bem e verdadeiramente ao povo do Zimbábue na posição de primeiro-ministro", declarou Tsvangirai durante cerimônia de juramento presidida por Mugabe no jardim da mansão presidencial em Harare. O ex-presidente sul-africano Thabo Mbeki, que mediou as negociações de partilha de poder entre Mugabe e Tsvangirai, o presidente de Moçambique, Armando Guebuza, e o rei Mswati III da Suazilândia estavam entre os dignitários presentes. Depois da cerimônia, Tsvangirai pretendia discursar a seus simpatizantes em um estádio na capital zimbabuana não só para comemorar, mas também para renovar a confiança deles. A decisão de Tsvangirai de levar seu Movimento para a Mudança Democrática (MMD) para um governo de unidade nacional foi recebida com desconfiança no exterior, especialmente entre potências ocidentais contrárias a Mugabe, e foi tema de acirrado debate dentro da própria agremiação. "Os céticos devem entender o motivo pelo qual fizemos isso e qual é o melhor plano de ação para lidar com as questões e os desafios da transição neste ambiente político", declarou o ex-líder sindical na véspera da posse. "Nós tomamos essa decisão sem termos sido obrigados. Nós queremos que nossos colegas no país e no exterior vejam essa situação a partir dessa perspectiva. A decisão é nossa. Deixemos que a história nos julgue", prosseguiu. A posse encerra um período de quase um ano de turbulência iniciado em março de 2008, quando uma onda de violência política varreu o país depois de Tsvangirai ter vencido o primeiro turno de uma eleição presidencial. As informações são da Dow Jones.