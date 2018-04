Tubarões arrastados pelas enchentes na Austrália surgem em terra firme

SYDNEY - Além dos crocodilos, os afetados pelas inundações no leste da Austrália agora temem também os tubarões, avistados até 30 quilômetros dentro de terra firme no estado de Queensland.

A rádio ABC informou que vários habitantes do povoado de Goodna viram dois tubarões touro, e outro apareceu na quinta-feira pelas ruas submergidas de Brisbane, a terceira maior cidade do país.

O tubarão touro não frequenta as profundezas e tolera a água doce, por isso que ocasionalmente visita alguns rios, e atacou seres humanos no passado.

Enquanto isso, as autoridades de Queensland confirmam que já há 17 mortos e continuam procurando 12 desaparecidas, após as piores enchentes no meio século.