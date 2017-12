Tuberculose deixa três mil pessoas em quarentena na China Quase três mil pessoas estão em quarentena num instituto da província de Liaoning, no norte da China, em conseqüência de um surto de tuberculose que já afeta 29 pessoas. Segundo as autoridades sanitárias locais, o primeiro caso detectado foi o de um estudante da cidade de Chaoyang, embora a data do contágio não tenha sido divulgada. No final de julho, outros estudantes e professores do instituto estavam infectados, o que obrigou as autoridades locais a tomar medidas para deter a epidemia. Até o momento, mais de 90% dos 2.859 alunos e trabalhadores do centro, um internato com estudantes procedentes em sua maioria das zonas rurais, foram submetidos ao teste da tuberculina. Dos 29 casos confirmados, 14 receberam tratamento hospitalar, enquanto os 15 restantes se encontram isolados em suas casas ou no próprio instituto. A tuberculose, ao lado da hepatite B, é uma das doenças contagiosas que mais afetam a China. Somente na província de Jiangsu, no leste do país, foram registrados no segundo trimestre deste ano 15.657 casos de tuberculose, de acordo com dados da agência "Xinhua". O Ministério d Saúde chinês informou que existem aproximadamente cinco milhões de pessoas com tuberculose em tratamento na China, sendo que 80% delas pertencem às zonas rurais.