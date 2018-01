Tufão Aere mata 3 pessoas no Japão e Taiwan O tufão Aere atingiu hoje o Japão e Taiwan causando as mortes de duas meninas na ilha japonesa de Okinawa e de um pescador na costa taiwanesa - outros quatro pescadores continuam desaparecidos. As meninas japonesas nadavam no mar na tarde de ontem quando foram arrastadas por grandes ondas. Em Taiwan, o Aere, com ventos de até 130 quilômetros por hora, interrompeu o tráfego aéreo e marítimo depois do naufrágio de dois pesqueiros. Bancos, escolas e empresas da região norte foram obrigadas a fechar. As autoridades informaram que não conseguiram localizar 170 pessoas que poraticavam escalada em quatro montanhas, desde ontem. No aeroporto de Taipé, as chuvas e os ventos fizeram um avião com 93 passageiros derrapar quando se preparava para decolar. Nenhum passageiro ficou ferido.