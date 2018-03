Tufão afunda barcos com mais de 30 chineses Mais de 30 pescadores chineses foram dados como desaparecidos na terça-feira (pela hora de Pequim) após um forte tufão atingir as costas do oeste da Coreia do Sul, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap. A agência informou, ao citar a Guarda Costeira sul-coreana, que 31 pescadores e tripulantes estavam a bordo de dois barcos, que afundaram ao largo da ilha de Jeju. A capital sul-coreana Seul está sob alerta de tufão, enquanto a tempestade Bolaven avança para o norte através do Mar Amarelo.