Tufão atinge Coreia do Sul e deixa nove mortos

Equipes de resgate salvaram 12 pescadores em uma ousada tentativa, mas ainda procuram por outros 10. Eles estavam nos dois barcos de pesca chineses que bateram em rochas no sul do país. A Coreia do Norte, que ainda recupera-se de inundações e de uma seca anterior, é a próxima no cominho do tufão.

Na capital da Coreia do Sul, Seul, cerca de 15 mil escolas cancelaram as aulas e mais de 80 famílias tiveram suas casas destruídas por inundações ou ventos. Tempestades geralmente resultam em catástrofe na Coreia do Norte, por causa da drenagem ruim, desmatamento e infraestrutura decrépita. As informações são da Associated Press.