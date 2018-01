Tufão atinge costa do Vietnã e mata ao menos 27 pessoas

Hanói - O tufão Damrey atingiu a costa da região Centro-Sul do Vietnã neste sábado, 4, e deixou ao menos 27 pessoas mortas e cerca de 22 desaparecidas, segundo informou neste domingo, 5, a Autoridade de Gestão de Desastres. Na província de Khan Hoa, que sofreu os piores danos, 14 pessoas morreram após casas caírem e serem arrastadas pelas enchentes.

O tufão destruiu 600 residências e destelhou mais de 25 mil casas, enquanto 112 embarcações de pesca e passeio afundaram. O tufão também provocou danos extensos às plantações de arroz e outras culturas na área. Os desaparecidos incluem vários membros da tripulação de um barco que afundou na província de Binh Dinh.

Mais de 35 mil pessoas em regiões de alto risco foram removidas para áreas de segurança antes da chegada do Damrey.

Esse é o segundo desastre natural a atingir o país do sudeste asiático em um mês. Cerca de 75 pessoas foram mortas e outras 28 estão desaparecidas em áreas no Norte e Centro do país após fortes enchentes provocadas por uma tempestade tropical no mês passado. /AP