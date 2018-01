Tufão atinge Taiwan e deixa seis mortos

Um tufão castigou Taiwan neste sábado com ventos fortes e chuva torrencial, cortando a eletricidade de 3,62 milhões de casas. O número de mortes subiu para seis.

Quatro pessoas estão desaparecidas e 101 ficaram feridas, segundo autoridades. Centenas de voos foram postergados ou cancelados, e mais de 9,9 mil pessoas foram retiradas de suas casas.

Imagens de televisão mostram árvores arrancadas, postes caídos, uma bicicleta motorizada sendo levada pelo vento e contêineres empilhados uns sobre os outros no porto.

"A tempestade vai ficar mais fraca, mas esperamos mais chuva, particularmente no sul de Taiwan", disse Wang Shih-chien, funcionário do Escritório Central do Clima da ilha.

A tempestade chegou cedo nos condados de Yilan e Hualien, na costa leste da ilha, trazendo mais de mil milímetros de chuva em áreas montanhosas e ventos de até 200 quilômetros por hora.

Embora o centro do tufão Soudelor tenha passado por Taiwan e esteja se dirigindo para a China, a chuva deve continuar atingindo a ilha até a manhã de domingo.