Tufão Bílis faz 28 mortos nas Filipinas A passagem do tufão Bílis esta semana pela ilha de Luzon, nas Filipinas, deixou 28 mortos, nove desaparecidos e 20 feridos, confirmaram neste sábado fontes oficiais. A porta-voz do Escritório de Defesa Civil, Maritess Galang, acrescentou que a maioria dos mortos, entre eles 14 crianças, foi vítima de inundações e deslizamentos de terra causados pelo tufão. O Bílis afetou mais de 91 mil pessoas na região metropolitana de Manila e em outras oito províncias de Luzon, onde cerca de 500 habitantes tiveram de abandonar suas casas. Segundo as autoridades, o tufão já causou danos de US$ 2,5 milhões. O escritório meteorológico estatal disse que nenhum ciclone tropical ameaça as Filipinas no momento.