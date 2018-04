Tufão causa 7 mortes no Vietnã, elevando total para 32

O tufão Son Tinh arrancou os telhados de milhares de casas no norte do Vietnã, matando pelo menos sete pessoas e elevando o número de mortes registradas ao longo da última semana para 32, segundo informou nesta terça-feira, 30, a agência de desastres vietnamita. O tufão também deixou 43 feridos e causou o desaparecimento de cinco pessoas no país.

O centro do tufão não atingiu terra firme antes de se dissipar nesta segunda-feira no oceano, mas destruiu os telhados de mais de 13 mil residências e danificou quase 19 mil hectares de plantações de arroz no Vietnã.

No sul da China, o tufão deixou um morto e cinco desaparecidos, segundo o Ministério dos Assuntos Civis.

Son Tinh era ainda uma tempestade tropical quando passou pela região central das Filipinas na semana passada, causando 24 mortes e deixando seis desaparecidos, e só virou tufão, com ventos sustentados de até 92 quilômetros por hora, ao cruzar o mar do sul da China. As informações são da Associated Press.