Tufão Chanchu deixa 32 mortos nas Filipinas O tufão Chanchu, que atingiu nesta semana as Filipinas, deixou 32 mortos e 13 feridos, ainda com saldo de oito desaparecidos, segundo comunicado da Defesa Civil divulgado hoje. A maioria das vítimas fatais (25) faleceu no naufrágio do barco motorizado "MV Mae Ann 5", que transportava passageiros entre as ilhas de Luzon e Masbate, com dois deles ainda desaparecidos. O resto das vítimas fatais faleceu devido a quedas de árvores, desmoronamentos de muros ou afogamentos. O temporal intenso, que ocasionou enchentes e deslizamentos de terra, afetou cerca de 150 mil pessoas de dezenas de povoados, e provocou suspensões de vôos, de transportes marítimos e terrestres. O comunicado assinala que 608 casas foram totalmente destruídas, e outras 3.542 parcialmente danificadas. Ainda não foi calculado o prejuízo total por danos em infra-estruturas em áreas de cultivo. A tempestade tropical também derrubou dezenas de postes elétricos, muitos na capital, com blecautes ainda em algumas zonas. Fez com que dois navios, um petroleiro com 13 tripulantes e uma embarcação com centenas de passageiros, encalhassem no litoral das ilhas de Mindoro e de Romblon, respectivamente. Os afetados conseguiram ser levados em segurança para terra firme com ajuda de navios da guarda costeira. A tempestade Chanchu também fez com que o Governo de Manila adiasse uma reunião informal de ministros da Economia da Asean (Associação de Nações do Sudeste Asiático) que devia começar na segunda-feira na ilha de Boracay devido aos fortes ventos. O Chanchu, que segundo dados da agência meteorológica filipina estará na segunda-feira cerca de 610 quilômetros a oeste de Manila, provoca ventos de 120 km/h, com rajadas de até 150 km/h.