Tufão Damrey deixa ao menos 49 mortos e 27 desaparecidos no Vietnã

DANANG - Os ventos e enchentes causadas pelo tufão Damrey foram responsáveis por ao menos 49 mortos e 27 feridos, até a manhã desta segunda. Árvores foram arrancadas pela raiz, redes elétricas foram derrubadas e 80 mil residências foram atingidas. Segundo fontes oficiais, a maior parte das mortes ocorreu na província de Khan Hoa, próximo à cidade de Nha Trang, local que foi atingido pela tempestade no sábado.

Os desastres ocorrem dias antes da encontro dos países da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que vai reunir líderes de países como EUA, Rússia e Chine nos dias 11 e 12 de novembro, na cidade de Danang.

Das áreas costeiras, a tempestade se moveu em direção a uma região produtora de café. O tufão danificou algumas plantações de café no início da colheira. Mas fazendeiros em Daklak, principal cidade da região, disseram que os danos foram limitados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No último mês, enchentes causaram a morte de mais de 80 pessoas no norte do Vietnã, após a passagem de um tufão nas províncias do centro do país, em setembro. O Vietnã, com população de mais de 90 milhões, é sucetível a tempestades e enchentes por conta de sua longa costa. /Reuters