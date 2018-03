Tufão deixa ao menos quatro mortos nas Filipinas

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras cinco estão desaparecidas por causa das fortes chuvas e vendavais provocados no norte das Filipinas pelo tufão Fung-Wong, que já se encontra na costa leste da China. Mais de dez mil pessoas foram afetadas no norte do arquipélago pelo tufão, que causou graves inundações. O Fung-Wong se aproxima agora, com ventos de entre 119 km/h e 155 km/h, das províncias chinesas de Fujian e Zhejiang, e 500 mil pessoas deixaram a região depois do tufão matar pelo menos uma pessoa e deixar dezenas de feridos e diversos danos materiais em Taiwan. Há um mês, a passagem do tufão Fengshen pelas Filipinas deixou cerca de 600 mortos, 400 desaparecidos e perdas econômicas no valor de quase US$ 300 milhões.