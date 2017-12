Tufão deixa dois mortos e cinco desaparecidos no Japão O mais forte tufão a atingir a costa pacífica do Japão em uma década causou a morte de duas pessoas neste sábado. Cinco estão desaparecidos no centro e oeste do país. A forte chuva e os ventos de até 162 quilômetros por hora impediram aviões de decolar - mais de 400 vôos domésticos e internacionais foram cancelados - e paralisaram os serviços de transporte por trens e balsas.Centenas de casas foram inundadas e cerca de 1.500 pessoas estão em abrigos públicos. As autoridades orderam a retirada da população das cidades de Shizuoka, Mie, Wakayama, Nara e Osaka. Em Tóquio, o campeonato de tênis Japão Open teve de ser interrompido.