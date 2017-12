Tufão deixa pelo menos 47 mortos na Coréia do Sul A passagem de um tufão pela Coréia do Sul, o mais poderoso dos últimos 40 anos no país, deixou pelo menos 47 mortos e 33 desaparecidos em consequência de deslizamentos e inundações, segundo números oficiais. Havia informes, ainda não confirmados oficialmente, que outras 47 pessoas tinham sido arrastadas pelas inundações ou soterradas por desmoronamentos causados pelo tufão Rusa. "Chegam de todas as partes informações sobre vítimas, e tememos que o número de mortos possa passar de 100", informou um funcionário do Departamento de Prevenção de Desastres. O Rusa, palavra malaia que significa veado, foi o tufão que mais fortemente golpeou a Península Coreana desde o Sara em 1959, que deixou mais de 840 mortos ou desaparecidos. Em 1987, o Thelma causou a morte ou o desaparecimento de mais de 350 pessoas. A imprensa local noticiou que 132 pessoas morreram ou estão desaparecidas depois da passagem do Rusa, e escreveram que o número tende a aumentar. O Rusa provocou 89 centímetros de chuvas no fim de semana no leste e sul da Coréia do Sul. Ele deixou a península na tarde de domingo pela costa leste. Os ventos de 203 km por hora arrancaram árvores e derrubaram 7.800 postes de eletricidade, provocando um apagão em 1,16 milhão de residências. Hoje, 240.000 casas ainda estavam sem energia elétrica, e 140.000 permaneciam com os telefones mudos.