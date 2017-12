Tufão deixa um morto em Taiwan O tufão Nock-ten chegou ao nordeste de Taiwan com fortes ventos e chuva nesta segunda-feira, causando a interrupção de vôos internacionais e o fechamento de mercados financeiros, escolas e repartições públicas. Um cinegrafista de uma emissora de TV morreu arrastado pela enchente. A agência de meteorologia do país espera que a tormenta deixe Taiwan em direção ao Japão. Os japoneses ainda se recuperam de outro tufão que provocou a morte de 83 pessoas no país na semana passada.