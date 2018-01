Tufão e terremoto atingem o Japão Um poderoso tufão atingiu o sul do Japão, causando deslizamentos de terra e enchentes, deixando dezenas de milhares de pessoas sem eletricidade e ferindo pelo menos 23 pessoas. No oeste do país, choques secundários sacudiram a região horas depois de dois terremotos que deixaram 43 feridos. O tufão Songda, com ventos de até 130 km/h, dirigiu-se para nordeste rumo à ilha de Kyushu, informam meteorologistas. Mais tarde nesta segunda-feira a tempestade encontrava-se a cerca de 200 km de Nagasaki, ou 1.000 khm de Tóquio. O tufão atingiu ilhas menores ao sul das prefeituras de Okinawa e Kagoshima com até 23 centímetros de chuva nas últimas 24 horas. Para amanhã esperam-se até 70 centímetros em partes de Kyushu. Semana passada, o tufão Chaba atingiu o Japão matando pelo menos nove pessoas, com 204 feridos e inundando mais de 19.000 lares.