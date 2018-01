Tufão Florita mata duas crianças nas Filipinas Pelo menos duas crianças morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas nas enchentes e deslizamentos de terras provocados pela passagem do tufão Florita pela ilha filipina de Luzon, confirmaram fontes oficiais. O Escritório Provincial de Defesa Civil informou que Gracel Benito, de 7 anos, morreu ao cair num riacho quando ia para a escola na cidade de Baguio, 220 quilômetros a norte de Manila. Osios Balbawang, de 4 anos, morreu soterrado quando um deslizamento de terras derrubou sua casa na mesma cidade. Algumas escolas em Manila suspenderam as aulas e vários vôos foram cancelados devido aos fortes ventos e chuvas provocados pelo tufão Florita, que se dirige rumo ao noroeste do país com ventos de 100 km/h. O escritório meteorológico estatal informou que às 4 horas (17 horas de terça-feira, em Brasília) o centro do tufão se encontrava 480 quilômetros ao leste das ilhas Batanes. O Florita deve continuar alimentando as monções do sudoeste, produzindo fortes chuvas em Luzon e na ilha de Visayas, na parte central do país.