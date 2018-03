Tufão Lekima mata 12 em passagem pelo Sudeste Asiático

O tufão Lekima provocou fortes chuvas e ventos no Vietnã e sul da China, matando ao menos sete pessoas e danificando centenas de casas na região. Além disso, causou problemas no tráfego aéreo, marítimo e ferroviário, disseram autoridades nesta quinta-feira, 4. Desde o início da semana, ao todo 12 pessoas morreram. A tempestade, que matou ao menos cinco pessoas nas Filipinas no final de semana, atingiu a zona central do Vietnã, a partir do mar, na noite de quarta-feira. Sua chegada deixou casas destelhadas, embarcações afundadas e vôos suspensos, antes de se dirigir para o Laos. "Ainda não temos todos os dados, mas o custo dos danos em Nghe An é estimado em cem bilhões de dong (cerca de US$ 6,2 milhões)", segundo Ha Huy Thong, do Departamento de Inundações e Tempestades do Vietnã. Com ventos sustentados de até 117 km/h, o tufão arrasou na quarta-feira as províncias centrais de Ha Tinh e Quang Binh antes de adentrar no Laos e posteriormente no norte da Tailândia, antes de se transformar em um sistema de baixa pressão. As companhias aéreas Vietnam Airlines e Pacific Airlines, segunda maior do país, cancelaram vôos para as cidades de Vinh, Hue e Danang na quarta-feira. O Lekima também afetou centenas de casas e inundado milhares de hectares de cultivos, segundo as administrações provinciais. Em Quang Tri, a tempestade destroçou 10 navios de pesca e 21 casas, derrubou 1.070 árvores e deixou debaixo de água 944 hectares de plantações, disse Le Viet Duong, chefe da unidade encarregada de tramitar estas catástrofes naturais. Um total de 89 pessoas morreram em inundações e tempestades neste ano no Vietnã, onde em 2006 os tufões tiraram mais de 600 vidas, segundo dados oficiais.