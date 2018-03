Tufão mata 23 nas Coreias; segunda tempestade avança

SEUL - Dois tufões elevaram nesta quinta-feira, 30, os temores de uma crise humanitária na Coreia do Norte, onde as chuvas provocadas pelas tempestades poderão causar enchentes e destruir fazendas. Segundo informações do governo norte-coreano, o tufão Bolaven matou três pessoas e deixou 3.300 sem casa, após chegar ao país, vindo do Mar Amarelo, na noite da quarta-feira.

Na sua passagem pela Coreia do Sul, o Bolaven matou 20 pessoas. Outras seis pessoas, todos pescadores chineses, permanecem desaparecidos. Na tarde desta quinta-feira, enquanto a Coreia do Norte era atingida pelo Bolaven, um segundo tufão chegou à costa da Coreia do Sul, o Tembin, com ventos de 83 quilômetros por hora.

O governo sul-coreano disse que o tufão Tembin tocou a terra firme perto da cidade portuária de Suncheon. O Ministério dos Transportes da Coreia do Sul disse que 173 voos domésticos e internacionais foram cancelados. O Tembin, ao contrário do Bolaven, tomou um rumo diferente e não se dirigiu ao Mar Amarelo, mas ruma em direção ao Mar do Japão, que alcançou na noite desta quinta-feira.

Com AP e Dow Jones