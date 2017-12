Tufão mata 3, fere 7 e deixa 3 desaparecidos no Japão Uma tempestade acompanhada de ventos fortes caiu sobre o Japão nesta segunda-feira. A chuva provocou o cancelamento de vôos, obrigou centenas de pessoas a abandonarem suas casas e deixou sete feridos. No fim de semana, o tufão Diamu (?mãe do relâmpago?) matou três japoneses e deixou outros três desaparecidos. A Agência Meteorológica do Japão informou na manhã desta segunda-feira que o tufão, classificado como ?grande e muito poderoso?, poderá provocar 400 ml de chuva em Osaka e arredores até esta terça. Mas a tempestade já começou a perder força, convertendo-se em chuva tropical, com ventos de 108 km/h a caminho do nordeste do país. Ao meio-dia desta segunda-feira (hora local), a tempestade encontrava-se em Akashi, 430 km a oeste de Tóquio.