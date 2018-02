Tufão mata 37 pessoas na Micronésia O tufão Chataan deixou destruição na Ilha de Guam nesta sexta-feira (horário da Micronésia), depois de passar pelos Estados Federados da Micronésia, onde matou 37 pessoas e feriu mais de 100 na ilha de Chuuk. A tempestade atingiu a extremidade norte da Ilha de Guam por volta das 7 horas da manhã de sexta-feira, 05 (horário local), trazendo ventos de 177 quilômetros por hora, disse Joe Javellana, administrador da defesa civil da ilha. O órgão responsável pela energia elétrica em Guam informou que toda a ilha estava sem luz, deixando algumas cidades com pouca ou nenhuma água, afirmou Javellana. Não houve informações sobre feridos, mas sabe-se que as mulheres grávidas foram para o Hospital Memorial de Guam e as pessoas com necessidades especiais foram encaminhadas para serviços especiais de enfermaria, disse o administrador da defesa civil da ilha.